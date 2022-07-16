8 راميات من قلعة العميد ينشدن النصر بمنافسات المسدس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد منافسات البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10 م والتي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للرماية على ميدان نادي الذيد الرياضي الثقافي، وتشمل البطولة على 3 مسابقات مسدس 10 م للرجال والسيدات، والبندقية 10 م للرجال، وتشهد البطولة مشاركة 24 لاعب من ناديي الشارقة والذيد يتنافسون لحصد لقبي بطولتي المسدس والبندقية 10 م هوائي إلى جانب 10 لاعبات من الجنس اللطيف في منافسات المسدس 10 م هوائي.

ويدير منافسات البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية برئاسة الشيخ احمد بن محمد بن حشر ال مكتوم عدد من حكام اللعبة بالاتحاد بقيادة طلال هندي المدير التنفيذي للاتحاد، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل مسابقة للرجال والسيدات بالكؤوس والميداليات الملونة عقب ختام المنافسات.

الفحص والتدريبات

وكان اتحاد اللعبة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة قد أشرف عصر اليوم السبت على إجراءات فحص المعدات والأسلحة، ومن بعدها أجرى اللاعبين واللاعبات التدريبات العملية بميدان الرماية وبختامها تم اختيار اللاعبين واللاعبات للمشاركة في النسخة الثالثة للبطولة.

8 لاعبات نصراويات

أعلنت نسرين علي بن درويش رئيس قسم الأنشطة النسائية الرياضية بنادي النصر عن اختيار 8 لاعبات من اصل 12 لاعبات شاركن في التدريبات والاختبارات التي أقيمت عصر السبت ليحملن راية النصر في منافسات رماية المسدس 10 م والتي ستنطلق في الثالثة عصر غداً الأحد،

وضمت قائمة اللاعبات كريمة موقاف ومريم إبراهيم الفلاسي وعذاري محمد الحمادي وايمان صالح خميس ومنال حسين احمد واميرة احمد السعدي وفاطمة احمد السعدي وسعاد يوسف سعيد.

تفاؤل وشكر

وأعربت عن تفاؤلها بتحقيق بنات العميد الطموحات والآمال المنشودة باعتلائهن منصة التتويج بختام البطولة، في ظل الدعم والرعاية التي يحظى بها الفريق من إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية الجماعية بالنادي برئاسة عبد الرزاق الهاشمي ونائبة العقيد مروان سنكل.

وقدمت نسرين بنهاية حديثاها الخاص ل "البيان الرياضي" شكرها لسمو الشيخ احمد بن محمد بن حشر أل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات العربية للرماية، وللجنة المنظمة للبطولة ولإدارة نادي الذي محتضن منافسات البطولة.

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