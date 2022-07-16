مواي تاي الإمارات إلى نصف نهائي «عالمية برمنجهام»

المصدر: برمنجهام - وام

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تأهل منتخبنا الوطني للمواي تاي إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب العالمية في مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة، وفاز نورالدين سمير على نظيره الإيطالي كوزيمو فراتوني قي وزن تحت 63.5 كغم، ليلاقي التايلاندي ويراساك ثاراخاجاد، وتغلب إلياس حبيب على نظيره البيروفي ماتيو سيلي بوزن تحت 81 كغم، وسيواجه الأمريكي آرون أورتيز في نصف النهائي فيما تأهل محمد مرضي، وزن تحت 67 كغم، مباشرة إلى نصف النهائي ويلاقي المغربي حمزة رشيد، فيما خسر أمين المعتصم من المغربي عبد العالي زهيدي.

طفرة

واكد علي علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أن تأهل ثلاثي المنتخب الوطني إلى نصف نهائي الدورة العالمية، يعكس الطفرة الملموسة التي تشهدها رياضة الإمارات بفضل ما تلقاه من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن منتخب المواي تاي دخل المحفل العالمي بهدف حصد الميداليات الملونة وصعود منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً أمام الجميع، وقال: «اللاعبون تعاهدوا على تحقيق أفضل النتائج لترجمة الدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة إلى نتائج على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يحتاج لمضاعفة الجهود، بعد أن نجح الاتحاد في تسطير العديد من الإنجازات والنجاحات المشرفة في فترات زمنية وجيزة

وأوضح أن اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي يحرص دائماً على وضع الآليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة اللعبة، ونشر ثقافة ممارستها من أجل تكوين قاعدة قوية من الأجيال بمختلف المراحل العمرية، بما يخدم مستقبل اللعبة.

الدواثلون

من ناحية أخرى أكد فارس الزعابي لاعب منتخبنا الوطني للدواثلون جاهزيته لخوض منافسات الدواثلون بعد معسكر الإعداد الطويل في إسبانيا، والذي شهد مشاركته في العديد من البطولات والسباقات سواء للدراجات أو الجري، وآخرها سباق لمسافة 10 كم في مدينة ليرو الأسبانية وحققت المركز الثاني، فيما فاز زميلي سعود الزعابي بالمركز الأول.

وأشار فارس الزعابي إلى أن منتخب الدواثلون تأهل للمرة الأولى إلى دورات الألعاب العالمية ضمن أفضل 33 لاعباً في العالم، كما يعد منتخب الإمارات ضمن أفضل 16 منتخباً مشاركاً، وقال: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق إنجاز باسم الإمارات، وأتقدم بخالص الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للترايثلون على دعمهم المستمر للرياضيين في مختلف المحافل والاستحقاقات الرياضية

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