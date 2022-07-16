«لافيش» للبادل تنس تختتم اليوم

المصدر: عجمان - البيان

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تختتم اليوم بطولة لافيش الأولى للبادل تنس، والتي شهدت مشاركة 94 فريقاً، يمثلها 188 لاعباً من مختلف الجنسيات من الفئتين C وD، وتعد البطولة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الكبيرة، التي تأتي تفاعلاً مع أنشطة النادي، الذي يواصل تسطير نجاحاته على كل المستويات في خدمة نشر وتطوير رياضة البادل تنس في الإمارات.

وانطلقت البطولة الجمعة الماضية، بتنظيم نادي بادل سكوير عجمان، والشركة الرياضية هيد للتنس، والراعي الرسمي شركة لافيش للعطور، وثرون شيسر وفورتي فور.

وقال سعود المندوس رئيس مجلس إدارة نادي بادل سكوير عجمان: «سعادتنا كبيرة بتنظيم هذه البطولة الكبرى، من حيث عدد الفرق المشاركة واللاعبين، خاصة أنها تترجم الشراكة البناءة بين النادي ومؤسسات المجتمع، بما يجسد الشراكة الوطنية في دعم ممارسة الرياضة الإماراتية عموماً، والبطولة تشكل مبادرة بناءة، تسهم في نشر وتعزيز ممارسة البادل تنس في أوساط مجتمع الدولة، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، بجعل الرياضة سلوكاً يومياً سائداً في حياة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، للنيل من فوائدها في تحسين الصحة، وإبراز المواهب الرياضية وحفزها على التميز والإبداع في المجال».

ومن جهته، قال عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة لافيش للعطور، الراعي الرسمي للبطولة: «سعادتنا كبيرة بالتعاون مع نادي بادل سكوير عجمان، في تنظيم هذه البطولة الكبيرة، التي تمثل تجمعاً رياضياً كبيراً، يسهم في دعم الممارسات الرياضية بكافة صورها وأشكالها، ورؤيتنا كشركة، أنه من واجبنا المساهمة في إعلاء شأن الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبادل تنس على وجه الخصوص، من خلال شراكتنا مع نادي بادل سكوير عجمان، ونشكر إدارته على منحنا هذه الفرصة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، وسنستمر من جانبنا في دعم كل الأحداث التي تسهم في تعزيز الرياضة، وتحقيق أهدافها النبيلة».

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