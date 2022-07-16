مونديال اليد ينتظر حضور «سابع» المنتخبات العربية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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اقتربت المنتخبات العربية من تحقيق إنجاز لم يتحقق منذ نحو 19 عاماً، وذلك بتحقيق نسبة مشاركة عالية في النسخة 28 من بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها دولتي بولندا والسويد، في الفترة من 11 وحتى 29 يناير من العام المقبل.

وضمنت 6 منتخبات عربية التأهل إلى مونديال اليد، وكان السبق للمنتخبات العربية من قارة آسيا وهي، السعودية والبحرين وقطر، إضافة إلى منتخبات مصر والمغرب وتونس، التي نجحت في التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، ولا تزال الفرصة قائمة لوجود مقعد عربي سابع في النسخة المقبلة من مونديال اليد، حال تأهل منتخب الجزائر في المركز الخامس ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة، وكانت المرة الأولى في النسخة الماضية التي استضافتها مصر في يناير 2021، وبعد صعود ثلاثة منتخبات عربية إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، تأكد تأهل 31 منتخباً حتى الآن، ومتبقي منتخب وحيد من قارة أفريقيا، سيتم تأكيده بعد انتهاء البطولة الأفريقية.

وكان أقصى حضور للعرب في كأس العالم لكرة اليد قد شهدته نسخة العام 2003 بحضور 7 منتخبات هي، مصر وتونس والجزائر والمغرب والكويت وقطر والسعودية.

وبالنسبة للمشاركات العربية في مونديال اليد عبر تاريخه، فقد شاركت 6 منتخبات عربية خلال 3 نسخ، أقيمت في أعوام 1999 و2001 و2021، كما شاركت 5 منتخبات عربية خلال 8 نسخ، أقيمت في أعوام 1995 و1997 و2005 و2007 و2009 و2013 و2017 و2019، كما شاركت 4 منتخبات عربية في نسختي عامي 2011 و2015.

كما شارك منتخبان عربيان في نسخة عام 1982، وشارك منتخب عربي وحيد في 6 نسخ في أعوام 1964 و1967 و1974 و1986 و1991 و1993، وفي 6 نسخ أيضاً غابت المنتخبات العربية عن الحضور في مونديال اليد وكان ذلك في أعوام، 1938 و1954 و1958 و1961 و1970 و1978.

وبالنسبة للنسخة المقبلة من بطولة العالم، فقد تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات، على أن يضم المستوى الأول منتخبات، الدنمارك والسويد وإسبانيا وفرنسا والنرويج وأيسلندا وألمانيا، إضافة إلى المنتخب الحاصل على لقب بطولة الأمم الأفريقية.

ويضم المستوى الثاني منتخبات، قطر وكرواتيا وبلجيكا والبرازيل والبرتغال وبولندا ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية، فيما يضم المستوى الثالث منتخبات، صربيا والمجر والأرجنتين والبحرين والسعودية وتشيلي، إضافة إلى المنتخبين أصحاب المركزين الثاني والثالث ببطولة الأمم الأفريقية.

ويضم المستوى الرابع منتخبات أوروجواي وإيران وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا وهولندا، إضافة إلى المنتخبين أصحاب المركزين الرابع والخامس ببطولة الأمم الأفريقية.

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