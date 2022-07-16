اعتماد قائمة منتخب الجودو لآسيوية «نور سلطان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، قائمة منتخبنا الأول للجودو المشارك في بطولة آسيا لعام 2022 التي تقام في مدينة نور سلطان في كازاخستان خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس المقبل، وضمت القائمة التي قدمت من اللجنة الفنية للجودو، 6 لاعبين على ضوء نتائجهم الدولية والمحلية، والتي تمثل الرغبة الجادة في مواصلة التألق على كل المستويات واعتلاء منصات التتويج مجدداً، وضمت البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو والمدرب فيكتور سيكتروف واللاعبين جور شغيلي الذي يشارك في منافسات وزن الخفيف تحت 66 كغم، سعيد النقبي في وزن تحت 73 كغم، خليفة الحوسني في وزن تحت 73 كغم، وتاتانورغزاري في وزن تحت 81 كغم، وجريجور ارام في وزن تحت 90 كغم وماجو معروف في وزن فوق 100 كغم.

وصرح محمد الدرعي بأن برنامج منتخب الجودو الأول يسير كما خطط له مجلس إدارة الاتحاد بتوصية من لجنته الفنية للوصول لبطولة أبوظبي غراند سلام التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بمستوى يتناسب وبمستوى بطولة النخبة التي يتوقع أن تشهد مشاركة قياسية بعد أن تقدمت حتى الآن وبشكل مبكر منتخبات العراق وساحل العاج، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، والتي يسبقها المشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي الرياضية التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، والتي أُجلت من العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

واختتم رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مؤكداً إبلاغ الاتحاد الدولي للجودو باعتذار منتخب الإمارات عن المشاركة في بطولة زغرب الكرواتية التي افتتحت أمس، ومنح المنتخب راحة قبل بطولة آسيا المقبلة، على أن يسبق بطولة آسيا معسكر قصير في جورجيا لمزيد من الاستعداد.

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