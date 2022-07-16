إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات.. أبطال الجوجيتسو يحصدون 3 ميداليات ملونة

المصدر: وام

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توج منتخبنا الوطني للجوجيتسو ب 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية - برمنجهام 2022. ونجح أبطال الإمارات في حصد ذهبية وزن 85 كجم عن طريق بطلنا فيصل الكتبي، وفضية وزن 69 كجم عن طريق محمد السويدي، وبرونزية وزن 63 كجم عن طريق اللاعبة شما الكلباني.

وشارك منتخب الأمارات للجوجيتسو في المنافسات ب 5 لاعبين ولاعبات هم بلقيس عبدالله في وزن 48 كجم، وشما الكلباني في وزن 63 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، ومحمد العمري في وزن 77 كجم، وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وذلك في النزالات التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح أمس بتوقيت ولاية ألاباما الأمريكية، السادسة من مساء أمس الجمعة بتوقيت أبوظبي، واختتمت في تمام الثامنة مساء بتوقيت ألاباما، الخامسة من صباح اليوم السبت بتوقيت أبوظبي على صالة جامعة ساوثرن برمنجهام التي تتسع ل 5 الاف متفرج.

ويعد هذا الأنجاز هو الأكبر والأهم لأي منتخب إماراتي في هذه الدورة العالمية المهمة، حيث لم يسبق لأي رياضة إماراتية أن حققت هذه النتائج المميزة في أي نسخة من النسخ السابقة للدورة التي حظيت هذه المرة بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة. وبهذه النتيجة نجحت رياضة الجوجيتسو في رفع رصيد بعثة الإمارات المشاركة في النسخة الحالية من الدورة العالمية إلى 4 ميداليات، بعد أن كانت قد حققت برونزية عن طريق عبدالباري القبيسي في القفز المظلي للرياضات الجوية الاسبوع الماضي.

ورفعت رياضة الجوجيتسو رصيدها من الآنجازات في هذه الدورة إلى 5 ميداليات بالنسختين الماضية (بولندا 2017)، والحالية برمنجهام 2022 ، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة من أجمالي 7 ميداليات حققتها رياضة الإمارات في تاريخها بتلك الدورة التي تحظى باعتراف وإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي البعثة في اتصال هاتفي .. على الإنجاز الكبير، وتمنى للاعبين واللاعبات زيادة رصيد الدولة من الميداليات في منافسات الوزن المفتوح والفرق التي ستقام اليوم السبت في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية ألاباما، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي وتختتم في الساعة الثامنة مساء بتوقيت ألاباما، الخامسة من صباح غد الاحد بتوقيت أبوظبي.

حضر منافسات الأمس عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية رئيسة بعثة الإمارات في الدورة، وفهد علي الشامسي أمين عام الإتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الإتحاد الدولي للجوجيتسو.

وعاشت بعثة الإمارات لحظات فرحة تاريخية عندما تم عزف السلام الوطني للدولة ورفع علم الإمارات على منصة التتويج، في الصالة المغطاة بجامعة ساوثرن برمنجهام. وأكد فهد على الشامسي أن رياضة الجوجيتسو بالدولة أثبتت أنها على قدر التحدي في كل المناسبات، وأنها تحافظ على نموها وتطوزها بالدولة، وتعزز مكانتها المرموقة على المستويين القاري والعالمي، ونجحت في استدامة تميزها من خلال ذهبية البطل العالمي صاحب الخبرة فيصل الكتبي، وقدرتها على تقديم الجديد عن طريق ميدالية اللاعب الصاعد محمد السويدي، وابداعها في التركيز على المرأة إلى جانب الرجل عن طريق اللاعبة الشابة شما الكلباني ابنة ال 19 عاما، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تخظى به من القيادةالرشيدة، ومن مجلس إدارة الإتحاد ومنظومته الاحترافية التي يقودها سعادة عبدالمنعم الهاشمي،

ولا تزال تملك الفرصة في رفع غلتها من الميداليات اليوم في منافسات المفتوح والفرق.

وقال الشامسي:" أبطال الجوجيتسو اعتادوا على ترك بصمة قوية في كل محفل سواء كان قاريا أو عالميا، وتكتسب هذه الدورة قيمة استثنائية كونها تضم أقوى لاعبين ولاعبات مؤهلين كأبطال عالم وقاريين إلى نهائياتها، باعتبارهم نخبة الأبطال والبطلات، وبالتالي لم تكن المنافسات سهلة، ولم يكن هذا الإنجاز سهل التحقق لولا الإعداد الجيد على مدار سنوات، والاحتكاك القوي في البطولات القارية والعالمية، واستدامة العمل الاحترافي في توفير أفضل برامج تدريب عالمية، وأقوى بطولات محلية وقارية ودولية، وأبرز مدربين في العالم، وعلى ضوء ذلك لا يمكن وصف حجم سعادة البعثة بهذا الإنجاز الذي يتم التحضير له منذ سنوات، وتواصلت من أجله الجهود من عام 2017 بشكل تراكمي منضبط يملك مؤشرات أداء علمية حتى هذه اللحظة.

من ناحيته عبر البطل العالمي فيصل الكتبي عن سعادته الكبيرة بالميدالية الذهبية، وحفاظه على صدارته للتصنيف الدولي في هذه الدورة بهذا الوزن بعد أن كان قد حقق الذهب في النسخة السابقة ببولندا .وأهدى إنجازه إلى القيادة الرشيدة ..وقال فيصل الكتبي:" عملنا واجتهدنا منذ عدة سنوات من أجل هذه اللحظة، بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، ومتابعة دقيقة من كل أعضاء المنظومة الأدارية والفنية والطبية وفق منهج مدروس وبرامج محددة، تراعي قياس مؤشرات أداء التطور بشكل دوري ربع سنوي، لأن الإنجازات على هذا المستوى لا تأت من فراغ، وأستطيع التأكيد على أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات تغرد منفردة في مكانة مختلفة، وتثبت في كل مناسبة أنها تسير نحو العالمية في الاتجاه الصحيح، وإنجازات دولة الإمارات في هذه الدورة أكبر دليل على ذلك حيث أن الجوجيتسو حصد حتى الآن 5 ميداليات ملونة للإمارات من إجمالي 7 ميداليات، برغم أنها المشاركة الثانية فقط للجوجيتسو الإماراتي في هذا الحدث العالمي الكبير ".

وبرغم حزنه على ضياع الذهبية في الثواني العشر الأخيرة من نهائي وزن 69 كجم إلا أن البطل الصاعد محمد السويدي عبر عن رضاه بفضية دورة الألعاب العالمية، مشيرا إلى أنه يشكر كل من دعموه في الوصول إلى هذه المكانة العالمية وأكد أن وصوله إلى نهائي منافسات وزنه، وحصوله على الفضية قاعدة متينة يمكن البناء عليها في المستقبل، لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى كل المحافل.

بدورها أهدت شما الكلباني ميداليتها البرونزية التي تعد الأولى في تاريخ الدولة لفتاة إماراتية في لعبة قتالية بهذا المحفل العالمي الكبير إلي القيادة الرشيدة .

وقالت:" كل الشكر لمن دعموني، ووفروا لي أفضل بيئة للاعداد، كنت أتمنى الحصول على الذهب، إلا أنها المشاركة الأولى لي على هذا المستوى، والقادم أفضل بالتأكيد لأنني حققت خبرة دولية كبيرة في مثل هذا التحدي العالمي الهائل".

وعبر المدرب البرازيلي رامون ليموس عن سعادته بالإنجاز، مشيرا إلى أنه لم يكن مفاجأة بالنسبة له، وأن اللاعبين واللاعبات أدوا ما عليهم في الاجتهاد والمثابرة على مدار سنوات، وحصدوا نتيجة تضحياتهم، ويستحقون الأفضل في المستقبل.

وأضاف: " نعمل منذ سنوات بشكل متواصل من أجل هذه اللحظة" .ووجه الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وللاعبين والاتحاد ولبوليانا لاجو مدربة منتخب السيدات..وقال إن القادم أفضل لرياضة الإمارات".

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