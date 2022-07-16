البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى في مونديال يوجين لألعاب القوى

المصدر: أ ف ب

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أحرزت العداءة البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون الذهبية الأولى في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، عندما حلت أولى في سباق 20 كلم مشيا أمس الجمعة في مدينة يوجين الأمريكية.

وقطعت ليون غارسيا مسافة السباق بزمن ساعة و26 دقيقة و58 ثانية، محققة رقما قياسيا وطنيا، متقدمة على البولندية كاتارينا دييبلو صاحبة الفضية بزمن 1.27:31 ساعة وهو رقم قياسي وطني أيضا، والصينية جيجيي كيي يانغ صاحبة البرونزية (1.27:56 ساعة).

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