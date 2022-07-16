منتخب الإمارات يهزم «السعودي» في «عربية السلة»

المصدر: القاهرة - البيان

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حقق منتخب الإمارات فوزاً مهماً ومستحقاً على الأخضر السعودي 59/72 في الجولة الثانية لبطولة شباب السلة العرب التاسعة عشرة المقامة في القاهرة حالياً.

ونجح الأبيض بتحويل تأخره في النصف الأول من المباراة بنتيجة 35/30 إلى فوز مستحق بفارق 13 نقطة بفضل دفاعه الجيد والهجوم الضاغط وخاصة الكابتن عبدالعزيز خليفة الذي سجل 40 نقطة رافعاً رصيده إلى 71 نقطة وفارضاً نفسه كأحد أبرز نجوم البطولة.

تقدم المنتخب السعودي في الفترة الأولى 14/19 ثم انتهت الفترة الثانية بالتعادل 16/16 وتفوّق منتخب الإمارات في الفترة الثالثة 6/22 والفترة الرابعة 18/20وسجل 22 نقطة من 44 محاولة من داخل المنطقة و22 رمية حرة و45 رباوند منها 34 في الدفاع.

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