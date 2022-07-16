«الألعاب الإلكترونية» تستعد بالدنمارك

المصدر: دبي - وام

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ينتظم منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية في معسكر خارجي في الدنمارك 21 الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقررة من 27 إلى 30 الجاري، وتضم بعثة المنتخب 3 لاعبين هم أحمد السويدي، وسالم الحمادي، وعلي الحمادي، والمدير الفني سيد سلمان.

وأكد سعيد الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية دعم اللاعبين وإشراكهم في العديد من البطولات الودية بمختلف المراكز المتخصصة في ألعاب «فيفا» بطموح تقديم أفضل مستويات في بطولة العالم.

وأوضح أنه تم إطلاق جائزة من إحدى المنصات المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ويتم تتويج الفائزين بالجائزة من خلال عملية التصويت على أفضل اللاعبين والمعلقين والمدربين.

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