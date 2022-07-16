بنات النصر يشاركن في بطولة الرماية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن العقيد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية عن مشاركة فريق سيدات النصر في البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10م والتي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميدان نادي الذيد الرياضي الثقافي اليوم وغداً.

ووجه مروان سنكل الشكر والتقدير لرئيس اتحاد الإمارات للرماية الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، ومثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد سنكل حرص بنات النصر على المشاركة في هذه البطولة، والتي تأتي وفق توجهات إدارة النادي وبمتابعة دؤوبة من عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، وأضاف تأتي هذه المشاركة لتعزز تواجد بنات القلعة الزرقاء بجميع البطولات التي تنظمها الاتحادات والهيئات الرياضية والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، ولم يغفل الجهود الكبيرة التي تقوم بها نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، موجهاً لها جزيل الشكر، ومتمنياً لفريق النصر تحقيق الطموحات المنشودة.

12 لاعبة

ووجهت نسرين علي بن درويش الشكر والتقدير لكل من عبد الرزاق الهاشمي ومروان سنكل رئيس ونائب رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية، مثمنة الرعاية والدعم والاهتمام بفرق النادي، ونحن جزء من منظومة فرق الجنس اللطيف بالقلعة الزرقاء. وأوضحت نسرين أن النصر يمتلك فريقاً من 12 لاعبة عقب أن شهدت هذه الرياضة إقبالاً كبيراً من الفتيات، وسعينا في القلعة الزرقاء لتقديم كل سبل الإعداد للمشاركة في مثل هذه البطولات، وسيتم تحديد عدد اللاعبات للمشاركة في منافسات البطولة وفق نتيجة الاختبارات التي ستجريها اللجنة المنظمة للبطولة يوم السبت.

برنامج البطولة

وعن جدول البطولة قالت: إن اتحاد الإمارات للرماية برئاسة الشيخ أحمد بن حشر قد حدد اليوم السبت اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً لفحص معدات وأسلحة الرماية، وسيتم بعدها تدريب رسمي لمسابقات البندقية (رجال وسيدات) وكذلك مسدس (رجال وسيدات) لاختيار اللاعبين واللاعبات.

وتم تحديد يوم غد الأحد لإجراء المنافسات الرسمية للبطولة، والتي ستنطلق عقب فحص معدات وأسلحة الرماية في الثالثة عصراً ومن بعدها تنطلق المنافسات الرسمية في 10 متر بندقية (رجال وسيدات)، وتعقبها مسابقات مسدس (رجال وسيدات)، وتم تحديد الساعة السابعة موعداً لنهائي مسدس 10 متر رجال، وعقبها سيقام حفل الختام وتتويج الفائزين في بطولتي البندقية والمسدس للرجال والسيدات.

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