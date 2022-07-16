«المواي تاي» يكمل استعداداته لخوض المنافسات

المصدر: برمنغهام - البيان

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استعد منتخبنا الوطني للمواي تاي لخوض المنافسات ضمن فعاليات دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى رباعي منتخبنا الوطني المكوّن من نور الدين سمير بوزن 63.5 كغ، ومحمد مرضي بوزن 67 كغ، وأمين المعتصم بوزن 71 كغ، وإلياس حبيب بوزن 81 كغ تدريباته التي أقيمت بحديقة جامعة برمنغهام، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية خاصة تعزيز الشق الهجومي والمبادرة بالتقدم دون التخلي عن الحذر الدفاعي واحترام الخصم.

وتشهد منافسات المواي تاي للرجال التي تقام على مدار 3 أيام مشاركة 43 لاعباً في 6 أوزان من مختلف دول العالم.

وأكد سانيت سمات مدرب منتخبنا الوطني للمواي تاي على ثقته في أداء اللاعبين من خلال ما بذلوه من جهود كبيرة في التدريبات وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية وأضاف «أبدى جميع اللاعبين رغبتهم في حصد الميداليات الملونة بالرغم من وجود العديد من اللاعبين المميزين من الدول الأخرى مثل تايلاند وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما لمسناه بداية من المعسكر المغلق الذي أقيم في الإمارات بعد الظهور المشرف في بطولة العالم للمواي تاي والتي احتضنتها أبوظبي وحقق خلالها 12 ميدالية ملونة في المركز الثاني بجدول الترتيب العام مع تصدر منتخب الشباب للجدول، مروراً بالتدريبات عقب الوصول إلى مدينة برمنغهام وإتمام إجراءات الوزن قبل خوض المباريات، وهو الأمر الذي يعكس مدى جاهزية اللاعبين وتحديدهم للهدف المنشود من المشاركة».

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