الإماراتي جابر الزعابي صمن نخبة حكام العالم في نهائيات الكاراتيه بدورة ألعاب برمنجهام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أسند الاتحاد الدولي للكاراتيه إلى الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي إدارة نهائيات اللعبة في دورة الألعاب العالمية، نظرا لثقة الاتحاد بإمكانيات الزعابي وقدرته على إدارة هذه المباريات الصعبة في الدورة المقامة حاليا بمدينة برمنجهام الأمريكية.

ويبرز الزعابي ضمن 4 حكام عرب شاركوا في منافسات الكاراتيه بهذه الدورة ؛ حيث شارك أيضا كل من الحكام الكويتي منصور السلطان والمصري هيثم فاروق والمغربي الزيتوني مطيوط، من أصل 18 حكما من العالم تم اختيارهم لإدارة المباريات.

وأعرب اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بما وصل إليه التحكيم الإماراتي.



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