اتحاد الشطرنج يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: دبي - البيان

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شهد الاجتماع الأول لاتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة تريم مطر تريم، بمقر الاتحاد بدبي، تعيين عضوين جديدين طبقاً للائحة، هما:

سلطان الطاهر وعبدالكريم المرزوقي، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء.

وتم توزيع الحقائب الإدارية وتولى الدكتور سيف سالم النعيمي منصب نائب رئيس الاتحاد، واختير عبدالكريم المرزوقي لمنصب أمين عام الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد، وسلطان الطاهر رئيس اللجنة الفنية وموسى آل بركت نائباً لرئيس اللجنة الفنية، وخلود الزرعوني للجنة الإعلام واللجنة النسائية، وعمر عثمان ربيع رئيساً للشؤون المالية.

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