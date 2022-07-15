استقبال شعبي لأنس جابر في تونس

المصدر: وكالات

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حظيت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الجمعة، بتكريم من الجماهير في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، في حفل استقبال للاحتفاء بإنجازاتها.

ومن شرفة المسرح البلدي في الشارع الرئيسي وسط العاصمة التونسية، التقت أنس جابر بمشجعيها الذين تحدوا الطقس الحار لحضور الحفل الذي نظمته الشركة الراعية لنجمة التنس.

وقالت أنس جابر: "أريد أن أقول للتونسيين أن تؤمنوا بإمكاناتكم، إذا حددتم هدفاً فيمكنكم الوصول له".

وتابعت: "أريد أن أحقق حلمي وحلم الشعب التونسي بأن أكون رقم واحد (في التصنيف)، ولما لا الفوز ببطولة رولان جاروس كما يأمل في ذلك العديد من التونسيين، أنا لست لاعبة تنس فقط لكن أسعى لتقديم صورة جيدة عن تونس".

ومنذ وصولها إلى تونس أول أمس الاربعاء واستقبالها في المطار من قبل عدد من الوزراء في الحكومة، حظيت أنس جابر بتكريمات متتالية في بلدها بعد مشاركتها في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

ووصلت أنس جابر إلى الدور النهائي في منافسات فردي السيدات بالبطولة، لتصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تحقق هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.

ومنح الرئيس قيس سعيد جابر، أمس الخميس، الصنف الأول من وسام الاستحقاق الوطني تقديراً لإنجازاتها، كما حظيت في المساء باستقبال كبير على مسرح قرطاج الأثري قبل حفل الافتتاح لمهرجان قرطاج الدولي.

وكانت أنس جابر الملقبة بـ "وزيرة السعادة" في تونس وينظر لها على نطاق واسع كملهمة لجيل الشباب، توجت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما، وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي ببطولة برمنغهام، كما حققت هذا العام أفضل تصنيف لها على الإطلاق بوصولها إلى المركز الثاني عالمياً قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس بعد سحب نقاط ويمبلدون بقرار من الاتحاد الدولي للعبة.

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