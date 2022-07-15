تشجيعاً على تحطيمها في "يوجين".. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يضاعف مكافآت الأرقام القياسية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الخميس تشجيعا على تحطيم الأرقام القياسية العالمية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في مدينة يوجين الأمريكية، مضاعفة المكافآت الخاصة بها.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه بالتعاون مع شركة "تي دي كاي" اليابانية، أحد رعاة الهيئة العالمية، تقرر منح جائزة خاصة للأرقام القياسية تبلغ قيمتها 100 ألف دولار بدلا من 50 ألفا، مشيرا إلى ضرورة تحطيم الرقم القياسي العالمي وليس معادلته من أجل الحصول على المكافأة.

وتشهد نسخة يوجين المقررة على ملعب "هايوارد فيلد"، الأولى في تاريخ المونديال بالولايات المتحدة الأمربكية، مشاركة نحو 1900 رياضي ورياضية من 192 بلدا في الفترة بين 15 و24 يوليو الجاري.

وسجلت ثلاثة أرقام قياسية عالمية في النسخة الأخيرة في الدوحة العام 2019 عبر الأمريكية دليلة محمد في سباق 400 م حواجز والمنتخب الأمريكي لسباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م مرتين (التصفيات والدور النهائي).

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