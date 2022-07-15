7 رياضيين في منحة أولمبياد «باريس 2024»

المصدر: دبي - وام

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وقعت اللجنة الأولمبية الوطنية اتفاقية المنحة الأولمبية المقدمة من لجنة التضامن الأولمبي لـ7 رياضيين من 4 اتحادات مختلفة بهدف إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتضم قائمة الرياضيين المختارين للمنحة كلاً من سيف بن فطيس، وإبراهيم خليل، وياسمين تهلك من اتحاد الرماية، وفاطمة العبدولي وسلطان آل علي «التايكواندو»، ومي المدني «رفع الأثقال»، ويوسف ميرزا «الدراجات».

شهد مراسم توقيع الاتفاقية بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة،وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، أن الاتفاقية تدعم الرياضيين في مشوارهم نحو أولمبياد باريس وقالت: تحرص اللجنة الأولمبية على تطبيق الممارسات التي تخدم الرياضيين، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة تسخير كافة الإمكانات أمام أبناء الوطن الذين يخوضون المنافسات باسم الدولة، وتسهم المنحة في تكثيف استعداد الرياضيين بما يضمن الوصول للجاهزية.

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