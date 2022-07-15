«الدواثلون» الإماراتي جاهز للتحدي في أمريكا

المصدر: برمنغهام - البيان

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خاض منتخبنا الوطني للدواثلون مرانه الأول في برمنغهام استعداداً لمنافسات دورة الألعاب العالمية في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية بعد غدٍ السبت وتشهد المسابقة إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري و40 للدراجات ثم 5 كم عدو مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات تواجد أفضل العناصر المصنفة عالمياً لاسيما اللاعبين المشاركين من فرنسا وإسبانيا.

ويمثل الإمارات في المنافسات الثنائي سعود الزعابي وفارس الزعابي.

واستقبلت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات منتخبنا الوطني للدواثلون بمقر إقامتهم، حيث أكدت على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق نتائج إيجابية باسم دولة الإمارات في المحفل العالمي.

من ناحيته أكد خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون أن وصول الثنائي الموهوب فارس الزعابي وسعود الزعابي لنهائيات الألعاب العالمية في أول مشاركة لمنتخب الدواثلون تعد حدثاً تاريخياً، وقال: «أثلج صدورنا تأهل اللاعبيّن وزاد من طموحاتنا في إمكانية تحقيق إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأن اللعبة تسير في طريقها الصحيح».

وأضاف: «يحرص الاتحاد على توفير كل الإمكانات التي تكفل نجاح مهمة المنتخبات وتحقيقها أفضل النتائج، وهذا النجاح المشرف في مسيرة الاتحاد، تحقق بفضل العمل الجماعي لأسرة الترايثلون وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم الكامل للاتحاد».

رؤية

وأكدت صالحة البسطي الأمين العام لاتحاد الترايثلون أهمية المشاركة في بطولة الألعاب العالمية والتي تتمثل في تعزيز مكانة الاتحاد بين الاتحادات المشاركة من جميع دول العالم ورفع علم دولة الإمارات في جميع المحافل الرياضية العالمية وترسيخ رؤية الاتحاد في تحقيق جميع أهدافها المحددة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت: «قبل المشاركة في البطولة كان هناك استعداد مكثف للاعبين».

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