تعاون بين اتحاد التنس وشركة «توصيل»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع اتحاد الإمارات للتنس وشركة «توصيل»، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في المجال اللوجستي، لتكون جزءاً من منظومة توصيل مستلزمات ومنتجات رياضة التنس المقدمة عبر الموقع الالكتروني للاتحاد.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد بأن توجه الاتحاد يمضي نحو تطوير جميع آلياته، جنباً إلى جنب تطوير ممارسة رياضة التنس، وأن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز التواصل مع أسرة التنس، ودعمهم ليصلوا إلى ما يطمحون إليه في عالم التنس.

من جانبه، عبّر الشريك المؤسس لشركة «توصيل»، سرمد الزدجالي، عن فخره بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، لما يتمتع به من مكانة متميزة ورائدة في جميع الجوانب، معبراً عن سعادته لاختيار «توصيل» للتفاعل والتواصل وخدمة مرتادي رياضة التنس، ومؤكداً أن هذه الخدمة أصبحت مهمة في تنمية المجتمع وتطور الرياضة.

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