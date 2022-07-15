بطولة السلة العربية للشباب تنطلق في القاهرة اليوم

المصدر: القاهرة-البيان

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تنطلق اليوم بصالة نادي الزهور بالقاهرة بطولة المنتخبات العربية لشباب السلة في نسختها التاسعة عشرة بمشاركة مصر الدولة المنظمة والإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر. ويتضمن اليوم الأول ثلاث مباريات الكويت والجزائر في الثالثة عصراً بتوقيت مصر يليهما الإمارات وقطر في الخامسة وأخيراً السعودية ومصر في السابعة مساء.

يستمر الدور التمهيدي حتى الثلاثاء المقبل، على أن تختتم البطولة يوم الخميس المقبل بلقاء ثالث التمهيدي مع صاحب المركز الرابع والأول مع الثاني على كأس البطولة.

كانت قد أجريت قرعة البطولة أول من أمس في فندق دار الهيئة الهندسية مقر إقامة الوفود بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة رئيس الاتحاد المصري وعبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة الفنية للبطولة والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي وإيهاب محسن عضو الاتحاد المصري مدير البطولة وشريف أحمد زكي مدير الاتحاد العربي وأيمن قاسم المدير المالي للاتحاد.. وتجدر الإشارة إلى أن مصر حصدت اللقب عشر مرات تليها سوريا أربع مرات.

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