"دبي الرياضي" يطلق الدورة الجديدة لـ" وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انتهاء التجهيزات للدورة الجديدة من "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" ، المبادرة الرائدة التي تهدف لدعم الرياضة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي وتحفيز المؤسسات التعليمية على نشر وتطوير ممارسة الرياضة كنشاط أساسي في العام الدراسي المقبل.

وأعلن المجلس أن الدورة الجديدة من المبادرة ستطبق خلال العام الدراسي 2022-2023 وسيتم فتح باب الترشح في الأول من يناير وحتى 10 فبراير 2023، وسيتم الإعلان عن المدرستين الفائزتين بالوسام (مدرسة حكومية وأخرى خاصة) في ختام مراحل التقييم المعتمدة من المجلس في 20 يونيو 2023.

وتتميز الدورة الجديدة للوسام بأنها تعطي ثقلا أكبر في النتائج للأداء الرياضي للطلبة الموهوبين رياضيا ومدى قدرة المدرسة على توفير الرعاية لهم ومشاركتهم في الأكاديميات والمنافسات الرياضية وصولا لتمثيل فرق الأندية والمنتخب الوطني مستقبلا.

وكان مجلس دبي الرياضي أطلق "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" ضمن مبادراته الرائدة لتطوير الرياضة في مختلف قطاعات الحياة، وذلك في إطار محور (السعادة والصحة والمجتمع) ضمن مبادرات مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في 2016.

وتساهم مبادرة الوسام في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز