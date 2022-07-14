أسرع رجل في إفريقيا خارج بطولة العالم لألعاب القوى

المصدر: وكالات

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أكد المتحدث باسم العداء الكيني فرديناند أومانيالا (أسرع رجل في إفريقيا)، إنه لن يشارك في بطولة العالم المقبلة لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية، لأنه لم يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

وكان أومانيالا ضمن قائمة المشاركين في سباق 100 بالبطولة التي تنطلق غداً الجمعة، إلا أنه أصدر بيانا، قال فيه: "للأسف، لن أشارك في بطولة العالم لألعاب القوى هذا العام في أوريجون، لم أحصل على تأشيرة الدخول في الموعد المناسب للسفر".

وأضاف: "سأعوض ذلك في بطولة العالم بودابست العام المقبل، كما سأشارك في دورة ألعاب الكومنولث خلال الأسابيع المقبلة، شكراً على الدعم والدعوات".

وسجل أومانيالا (26 عاما) أسرع زمن على مستوى إفريقيا، وهو 9.77 ثانية في نيروبي سبتمبر 2021، كما فاز بسباق 100 متر في بطولة إفريقيا الشهر الماضي، وكان أول كيني يتأهل لقبل نهائي سباق 100 متر بالألعاب الأولمبية في طوكيو العام الماضي.

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