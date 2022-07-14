بريطانيا تحقق في واقعة «مو فرح»

المصدر: وكالات

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فتحت شرطة لندن تحقيقاً في الادعاءات حول تهريب العداء «مو فرح» بطل المسافات الطويلة إلى بريطانيا بشكل غير قانوني باسم طفل آخر.

وكشف فرح (39 عاما) الفائز بأربع ميداليات أولمبية في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يحمل عنوان "مو فرح الحقيقي"، طريقة إحضاره إلى بريطانيا من الصومال بشكل غير قانوني بعد أن حمل اسم طفل آخر عقب مقتل والده في الحرب الأهلية.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان الخميس: "نحن على دراية بالتقارير في وسائل الإعلام فيما يخص السير مو فرح، لم يتم تقديم تقارير إلى خدمة شرطة العاصمة في الوقت الراهن، الضباط المتخصصون فتحوا تحقيقاً ويعملون حالياً على تقييم المعلومات المتاحة".

وأوضح فرح أن آلان واتكينسون مدرس التربية الرياضية ساعده في الحصول على الجنسية البريطانية، بينما لايزال يستخدم اسم محمد فرح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لديها سلطة نزع الجنسية البريطانية من الأفراد إذا تم الكشف عن أنهم حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنها لن تقوم بأي إجراء على الإطلاق تجاه فرح.

وقال المتحدث الرسمى للحكومة البريطانية داوننج ستريت عن البطل الأولمبي: "إنه بطل رياضي، إنه مصدر إلهام للناس عبر البلاد، إن هذا تذكير صادم بالأحوال التي يواجهها الناس عندما يتم الإتجار بهم، ويجب أن نواصل التضييق على هؤلاء المجرمين الذين يستغلون الأشخاص المستضعفين".

وبسؤاله عما إذا كانت وزارة الداخلية ستتخذ أي إجراءات ضد فرح، قال: "بالتأكيد لا، أعتقد أن وزارة الداخلية كانت واضحة تماما بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد السير مو وهذا يتماشى مع التوجيهات".

وخلال مقابلة مع "بي بي سي"، سُئل فرح عن شعوره برد الحكومة، أجاب: "أشعر بالارتياح، هذه بلادي، ولولا آلان واتكينسون، والأشخاص الذين دعموني عندما كنت صغيراً، ربما لم أكن لأجد الشجاعة لفعل هذا".

وأتم: "هناك الكثير من الأشخاص الذين دعموني بشدة، تحديداً زوجتي، طوال مسيرتي وأمدوني بالقوة للمجيء والتحدث في هذا الأمر وقالوا لي لا بأس في فعل هذا".

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