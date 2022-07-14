«غولف الإمارات» يعسكر في فرنسا

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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يتوجه المنتخب الوطني لرجال الغولف، صباح اليوم إلى فرنسا، من أجل معسكر مغلق و«معايشة» مع عدد من أبرز اللاعبين الفرنسيين، في معسكر يمتد حتى 18 يوليو الجاري، ويعد محطة إعداد للاستحقاقات العالمية المقبلة للمنتخب بداية من (كأس إيزنهاور) البطولة الأهم على ساحة اللعبة في العالم المخصصة للاعبين الهواة، والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، هذا إلى جانب المشاركة بطموحات كبيرة في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، إن: «بعثة منتخب الرجال إلى معسكر فرنسا تضم اللاعبين «خالد يوسف، وأحمد سكيك، وعبدالله المشرخ، ومحمد الهاجري»، على أن ينتظموا في المعسكر في تدريبات وفترات «معايشة» مع نخبة من لاعبي الغولف الفرنسي في منطقة «لا غولف ناسيونال» في باريس، وذلك استكمالاً لمحطات الإعداد قبيل خوض الاستحقاقات العالمية المقبلة، والتي تستهل بـ «كأس إيزنهاور» على الملاعب الفرنسية نهاية أغسطس المقبل».

وأضاف: «وضع اتحاد اللعبة منذ بداية العام الجاري، خارطة طريق مكثفة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، سواء من حيث مراحل الإعداد أم المشاركات الخارجية، بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة قبل استحقاق البطولات الأهم عالمياً الخاصة باللاعبين الهواة، إذ بجانب «كأس إيزنهاور» يعاود منتخب الرجال في 15 وحتى 18 نوفمبر المقبل الظهور في «كأس نومورا» ثاني أكبر بطولات الهواة عالمياً والتي تستضيفها مدينة العاصمة الفلبينية مانيلا».

طموح

وبدوره قال خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية «نطمح دائماً وبتوجيهات من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الغولف، ومتابعة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وإخوانه في مجلس الإدارة على توفير كل سبل الدعم للارتقاء بمستوى لاعبينا، والحرص على رفع جهوزيتهم بطموح التمثيل المشرف وحصد مزيدٍ من الإنجازات للغولف الإماراتي، ليأتي المعسكر الفرنسي والذي يتضمن فترات معايشة مع لاعبي فرنسا ضمن هذا الإطار خصوصاً أن «كأس إيزنهاور» تقام هذا العام على الأراضي الفرنسية».

واختتم الشامسي: «أجندة حافلة من البطولات العالمية وضعت في روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية للغولف في 2022، إذ تشارك منتخبات فئات الشباب والناشئين والفتيات في البطولة العربية للمراحل السنية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 3 ولغاية 9 أكتوبر المقبل، على أن يعاود منتخب الرجال المشاركة في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر في بطولة آسيا والمحيط الهادي المقامة في تايلند.

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