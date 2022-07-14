مهرجان الشارقة للجوجيتسو الأحد المقبل

المصدر: (الشارقة - وام )

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ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الأحد المقبل مهرجان الشارقة للجوجيتسو - حزام أبيض للرجال برعاية مجلس الشارقة الرياضي وتقام المنافسات في القاعة الرياضية في نادي الثقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن المهرجان يقام تزامناً مع النقلة النوعية التي يشهدها النادي في حصد البطولات الدولية والمحلية وتحقيقه للكؤوس والميداليات واتساع رقعة ممارسة الجوجيتسو في إمارة الشارقة بشكل بارز.. موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي للدعم الكبير ولمجلس إدارة نادي الثقة لاستضافة المنافسات.

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