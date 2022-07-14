منتخب الدراجات يستعد في إيطاليا

المصدر: (الشارقة - وام)

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات «رجال» إلى إيطاليا لإقامة معسكر استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تقام في أغسطس المقبل، كما تسافر بعثة منتخبنا الوطني للسيدات الأسبوع المقبل أيضاً للمشاركة في المعسكر.

وأشار ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، إلى أن قائمة منتخبنا الوطني تضم 9 دراجين، من بينهم 6 من الرجال، هم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وجابر المنصوري وخالد المعيوف وسيف المعيوف ووليد خميس، بينما تضم بعثة منتخبنا للسيدات كلاً من صفية الصايغ وشيخة عيسى وزهرة حسين، إضافة إلى خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة البعثة، وكل من عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب، وبدر علي ثاني مدرب المضمار، وسناء المرداسي مدربة السيدات.

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