بسبب المنشطات.. إيقاف البوتسواني أموس قبل بطولة العالم لألعاب القوى

المصدر: وكالات

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تقرر إيقاف العداء البوتسواني نايجل أموس مؤقتاً، بعد أن كشف اختبار المنشطات الذي خضع له وجود مادة محظورة.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن العداء البالغ من العمر 28 عاما، الذي فاز بالميدالية الفضية في سباق 800 متر بأولمبياد لندن 2012، والميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث 2014 في جلاسكو، سقط في اختبار خارج المنافسة الشهر الماضي.

وكان أموس بصدد المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل.

وجاء بيان وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، كالتالي:

أوقفت وحدة نزاهة ألعاب القوى، بشكل مؤقت نايجل أموس من بوتسوانا، بشكل فوري بعدما ظهرت إيجابية العينة التي تم الحصول عليها من متسابق سباقات 800 متر لمادة جي دابليو 1516، وهي مادة محظورة في قائمة الممنوعات الخاصة بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) 2022، لأنها مادة تعمل كعامل لتعديل عملية الأيض.

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