6 من لاعبي «القوس والسهم» في «دورة التضامن الإسلامي»

المصدر: (دبي - وام )

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أكد عبد الله الظنحاني نائب رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم أهمية المشاركة المرتقبة، ضمن وفد الإمارات، في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بمدينة قونية التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل.

ويشارك منتخبنا بـ6 لاعبين ولاعبات هم: مها عبدالرحيم الحوسني وعائشة جاسم آل علي وفاطمة محمد راشد - نادي الشارقة الرياضي للمرأة - وعبيد حسين الحمادي - نادي الشارقة الرياضي - وعبد الله عبيد الكتبي وسلطان علي الكتبي - نادي المدام الرياضي ويستعد منتخب القوس والسهم لهذه الدورة بمعسكر إعداد داخلي في أكاديمية العلوم الشرطية، وتتبعه المرحلة الثانية من الإعداد والتحضير في تركيا من 27 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس.

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