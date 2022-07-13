مو فرح.. الشهرة باسم مسروق

المصدر: لندن - أ ف ب

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كشف البطل الأولمبي السابق في ألعاب القوى السير مو فرح في مقال نُشر أول من أمس أنه أُحضر الى بريطانيا بشكل غير قانوني، تحت اسم طفل آخر للعمل في الخدمة المنزلية.

وقال فرح لشبكة «بي بي سي» إن امرأة نقلته إلى المملكة المتحدة من جيبوتي حين كان في التاسعة من عمره وأطلقت عليه اسمه الحالي، كاشفاً أن اسمه الحقيقي هو حسين عبدي كاهين.

وأضاف ابن الـ39 عاماً: «معظم الناس يعرفونني باسم مو فرح لكن هذا ليس اسمي أو ليس الحقيقة، القصة أنا وُلدت في صوماليلاند، باسم حسين عبدي كاهين، ولم يعش والداي في المملكة المتحدة على الإطلاق، الحقيقة أنه عندما كنت في الرابعة من عمري، قُتل والدي في الحرب الأهلية، وانفصلت عن والدتي، وتم إحضاري إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني تحت اسم طفل آخر اسمه محمد فرح، كثيراً ما أفكر في محمد فرح الآخر، الصبي الذي صعدت مكانه على متن تلك الطائرة وآمل حقاً أن يكون بخير. أينما كان، أنا أحمل اسمه وقد يتسبب ذلك الآن بمشاكل لي ولعائلتي. الشيء المهم بالنسبة لي هو أن أكون قادراً فقط على النظر (في أعين الآخرين لاسيما أطفاله).. أن أكون صادقاً حقاً».

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