«لقاح كورونا» يغيب ديوكوفيتش عن فلاشينغ ميدوز مجدداً

المصدر: (بلغراد - أ ف ب)

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استبعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج الأحد بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى لكرة المضرب بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون، أن يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب القوانين الأمريكية، فاستمرار رفض ابن الـ35 عاماً للقاح ضد «كوفيد 19» يعني أنه غير قادر على المشاركة في فلاشينغ ميدوز، والمقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر المقبلين.

وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله بداية العام الحالي من أستراليا، ومُنِعَه من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحُرِمَ من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن، لكنه عوض في ويمبلدون.

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