بادل سكوير عجمان يشكل فريقاً نسائياً

المصدر: عجمان ـ البيان

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أعلن نادي بادل سكوير بعجمان عن تشكيل أول فريق نسائي في النادي للبادل تنس للسيدات، بحضور المصنفة الأولى على مستوى البرازيل اللاعبة راكيل بيلتشر، في مبادرة جديدة تستهدف دعم وتعزيز مسيرة رياضة المرأة الإماراتية.

كما تم الإعلان عن الفريق الذي يضم 8 لاعبات، دانة المندوس، عائشة السعيدي، عايشة أحمد، فاطمة العوضي، ريم المسيبي، أمل مسعود، رنا حازم وسام خالد، وخصص النادي جهازاً فنياً على أعلى مستوى لتدريب الفريق.

وقال سعود المندوس رئيس مجلس إدارة نادي بادل سكوير: إن تشكيل الفريق النسائي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، في شأن الاهتمام بالعنصر النسائي وتمكين المرأة الإماراتية، وإبراز مواهبها وقدراتها الرياضية.

مبادرات

وأضاف المندوس: النادي مستمر في طرح المبادرات التي تصب بشكل أساسي في مصلحة رياضة الإمارات، وانطلاقة فريق السيدات نقلة واعدة لأنشطة النادي، خاصة أن البادل تنس يحقق انتشاراً واسعاً بالدولة، وسنقدم للفريق كل أوجه الدعم من أجل إعداده بصورة جيدة، لخوض البطولات المحلية والتدرج مرحلياً في المشاركات على كل المستويات، ومصلحة اللعبة وتطورها من ضمن الأهداف الرئيسة لعمل النادي.

وقال فارس المندوس المدير التنفيذي لنادي بادل سكوير عجمان: مستمرون على النهج ذاته في إشراك أفضل نجوم العالم والمصنفين الأوائل في البادل تنس في تنمية اللعبة على المستوى المحلي، ومشاركة البرازيلية راكيل بيلتشر في إطلاق الفريق النسائي خطوة جديدة لدعم جهود النادي من أجل المساهمة في الارتقاء باللعبة في الإمارات.

يذكر أن نادي بادل سكوير قد أعلن العام الماضي عن رعايته للاعبة والمصنفة الأولى في البرازيل راكيل بيلتشر التي تخوض منافسات بطولات عالمية بشعار بادل سكوير.

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