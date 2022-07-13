«منتخب الجوجيتسو» 5 نجوم في ألعاب برمنغهام

المصدر: برمنغهام - البيان

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وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو أول من أمس إلى مدينة برمنغهام بولاية ألباما الأمريكية للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية 2022، وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو المشارك في هذه الدورة كل من فيصل الكتبي في (وزن 85 كجم)، ومحمد العمري (وزن 77 كجم)، ومحمد السويدي (وزن 69 كجم)، وشمّا الكلباني (وزن 63 كجم)، وبلقيس عبدالكريم عبدالله ( وزن 48 كجم).

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن المكانة المرموقة التي وصل إليها جوجيتسو الإمارات والريادة العالمية التي حققتها الدولة على صعيد اللعبة، ما كانت لترى النور لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ورؤيتها الحكيمة التي شكّلت اللبنة الأساسية للنهوض برياضة الجوجيتسو وتسطير الإنجازات في البطولات والمحافل العالمية.

وقال الشامسي إن مشاركة دولة الإمارات في بطولة الألعاب العالمية على صعيد مجموعة من الرياضات المختلفة أصبح مشهداً مألوفاً، نظراً للتقدم الكبير الذي تحققه الرياضة الإماراتية وخصوصاً رياضة الجوجيتسو، حيث أصبح لاعبونا يتربعون على قمة التصنيفات الدولية، ويشكلون رقماً صعباً في كل البطولات.

دراية تامة

وأوضح الشامسي أن الثقة في أبطال الإمارات لا حدود لها، لأنهم على دراية تامة بأهمية هذه البطولة ويدركون حجم المسؤولية المترتبة عليهم خصوصاً أنها ترتبط بتمثيل الوطن، وتستدعي بذل الغالي والنفيس لأجل الوصول بعلم الإمارات إلى منصة التتويج.

ولفت الشامسي إلى أهمية التواجد مع اللاعبين في الميدان خلال استعداداتهم لخوض أحد أهم الاستحقاقات في مسيرتهم، مؤكداً أنه وقبل الوصول إلى معسكر المنتخب، كان دائم التواصل مع مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب ومع الجهاز الفني للاطمئنان على سير الاستعدادات وعلى اللاعبين المشاركين وحثهم على بذل أقصى الجهود لتشريف الدولة. وتابع الشامسي أن لاعبي المنتخب عندما يشاركون في البطولات المختلفة، يبقى هدفهم واحداً هو المنافسة على الذهب وصعود منصة التتويج.

وقال الشامسي إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرازيلي رامون ليموس قد أعّد الخطط التي سيدخل بها اللاعبون إلى البساط، موضحاً أنهم سيعتمدون على أساليب وتكتيكات مختلفة بحسب أسلوب المنافسين، لكن يبقى الأهم في أي مواجهة هو مفاجأة الخصوم ولاعبونا يجيدون ذلك باحترافية كاملة.

إشادة

وأشاد فهد الشامسي بأداء اللاعبتين شمّا الكلباني وبلقيس عبدالله خلال الموسمين الأخيرين وإنجازاتهما التي أهلتهما لتصبحا أول إماراتيتين تمثلان الوطن في الألعاب العالمية، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في تعزيز سجلهما من الإنجازات والنجاحات.

وفي تعليقه على طبيعة المنافسين قال الشامسي إن إحدى المواجهات الحاسمة التي ستكون في انتظار أبطال الجوجيتسو، تتمثل في لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية الذين سيستفيدون من عاملي الأرض والجمهور، لكن لاعبي الإمارات نجحوا مراراً في تجاوز مثل هذه التحديات والتفوق فيها.

وانطلقت البطولة بمدينة برمنغهام في السابع من يوليو الجاري بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم في أكثر من 30 رياضة مختلفة، إلا أن منافسات الجوجيتسو سوف تقام يومي 15 و16 يوليو الجاري.

وتنافس شمّا الكلباني في فئة 63 كجم بمشاركة كل من السلوفينية مايا بوفسنار، والإسرائيلية روني نيسيماين، والتايلندية أورابا سيناثام، والأوكرانية بوغدانا غولوب، والأمريكية تاينارا ويدجيناند.

وفي فئة 69 كجم يتنافس اللاعب محمد السويدي مع كل من الفرنسي فالنتين بلومنتال، والإسرائيلي فيكي دابوش، والبلجيكي فلوريان بايلي، والأمريكي كارلوس فيلاسكويز، والبنمي أليخاندرو أدريان ميلورد.

أما محمد العمري الذي ينافس في فئة 77 كجم، فمن المحتمل أن يواجه البحريني علي منفردي، والإسرائيلي نمرود ريدر، والبولندي روبرت هينيك، والأمريكي كيم إدموند، والمنغولي بات بايار باتسوخ.

وينافس البطل فيصل الكتبي في هذه النسخة بفئة 85 كجم، وسيتعين عليه مواجهة الكولومبي كيفين كيورفو، والإسرائيلي سار شيميش، والقرغيزي عبدالرحمن حاجي مرتضى لييف، والأردني بدر الخزاعي، والبولندي ماسيج كوزاك، والأمريكي كامبوس إليويناي دي أبرو.

كما تنافس بلقيس عبدالله في وزن 48 كجم وتملك حظوظاً كبيرة في تحقيق إنجاز على ضوء نتائجها الأخيرة في بطولات العالم وبطولة آسيا وسجلها المميز من الميداليات في كافة المراحل السنية التي مثلت بها المنتخب.

ومن المحتمل أن تواجه بلقيس الهاشمي كلاً من الألمانية إرينا برودسكي، والتايلندية كانجوثا باثارابونسورن، والسنغافورية ماي يونغ تيه، والكندية فيكي هوانج، والهولندية جينيفيف بوغرس، والأوكرانية أوليكساندرا روسيتسكا.

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