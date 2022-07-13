«القفز المظلي» يعزز موقعه في الترتيب العام

المصدر: برمنغهام - ألباما – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن عبد الباري القبيسي لاعب منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء من الصعود إلى المركز الثالث في مسابقة القفز المظلي بنهاية الجولة العاشرة. كما تمكنت زميلته كورنيليا ميهاي لاعبة منتخبنا الوطني من الصعود إلى المركز السابع في المسابقة نفسها مع تبقي جولتين، حيث خاض كل منهما 10 جولات من أصل 12 جولة، على أن يتم حسم الترتيب النهائي وتحديد أصحاب المراكز الأولى والميداليات عقب احتساب إجمالي نقاط الجولات.

من ناحية أخرى وصل كل من سعود الزعابي وفارس الزعابي لاعبي منتخبنا الوطني للترايثلون إلى برمنغهام استعداداً للمشاركة في مسابقة الدواثلون يوم السبت المقبل، فيما يصل منتخبنا الوطني للمواي تاي اليوم لخوض منافساته التي ستقام خلال الفترة (15-17) من الشهر الجاري.

وأكد خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون أن وصول الثنائي الموهوب فارس الزعابي وسعود الزعابي لنهائيات الألعاب العالمية في أول مشاركة للمنتخب تعد تاريخية، وقال: «أثلج صدورنا تأهل اللاعبين وزاد من طموحاتنا في إمكانية تحقيق وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأنها تسير في طريقها الصحيح، كما يحرص الاتحاد على توفير كل الإمكانات التي تكفل نجاح مهمة المنتخبات وتحقيقها أفضل النتائج، وهذا النجاح المشرف في مسيرة الاتحاد، تحقق بفضل العمل الجماعي لأسرة الترايثلون وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم الكامل للاتحاد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز