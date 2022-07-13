منتخب اليد يستعد لـ«آسيوية الناشئين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن منتخبنا الوطني لناشئي اليد مشواره في البطولة الأسيوية التاسعة مواليد 2004 لناشئي اليد والتي تحتضنها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 وحتى 31 أغسطس المقبل بمواجهة نظيره المنتخب القطري في العشرين من شهر أغسطس المقبل.

ويستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم على أرض صالة نادي مليحة، والتي تأتي في إطار مواصلة استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة في البحرين والمؤهلة إلى كأس العالم «اليونان 2023».

وتأتي عودة انتظام لاعبي منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري، وبحضور الإداري محمد راشد عقب انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. وكان الجهاز الفني قد اختار القائمة الأولية للمنتخب، والتي ضمت 20 لاعباً من العديد من أندية الدولة، مثلت معظم عناصرها من اللاعبين الواعدين بفئة الأشبال، إلى جانب عدد من اللاعبين الناشئين.

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