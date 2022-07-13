اتحاد التنس يطلق «متجر التسوق الإلكتروني»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق اتحاد الإمارات للتنس على موقعه الرسمي خاصية «التسوق الإلكتروني»، والتي تتيح للجمهور شراء كافة المنتجات الرياضية المتعلقة برياضة التنس، مثل المضارب والملابس والمنتجات الأخرى من شركة «ويلسون» الراعي الرسمي للاتحاد، وسيتم أيضاً إضافة شركات وعلامات تجارية أخرى لبيع المنتجات الرياضية وبعروض مغرية للجمهور، كما تم الاتفاق مع شركة «توصيل» اللوجستية للقيام بعملية توصيل المبيعات إلى المتعاملين داخلياً ودولياً.

وعبر ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عن سعادته بإضافة المتجر الذي يهدف لتسهيل ممارسة لرياضة التنس في الإمارات، ولنشر ثقافة اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي.

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