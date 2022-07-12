الإمارات تستضيف «آسيا للقوة البدنية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن أن الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية منح شرف استضافة بطولة آسيا لدولة الإمارات لتقام في دبي في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة واسعة للمنتخبات في قارة آسيا، ونوه المري إلى أنها المرة الأولى التي تستضيف بها الدولة بطولة آسيا للقوة البدنية، بينما سبق لها استضافة بطولة آسيا للبرنس بريس في العام 2018.

وأشار المري إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي اعتمد اللجنة المنظمة المشرفة على البطولة برئاسة محمد المري، وفيصل الزعابي مديراً للبطولة، إضافة إلى اللجان الأخرى، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة باشرت في استعداداتها بشكل منتظم لأجل إخراج البطولة بشكل مميز يتناسب والنجاحات المميزة السابقة لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مختلف الاستحقاقات الرياضية على كافة المستويات ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون المشترك مع الاتحاد الأسيوي للقوة البدنية.

وفي سياق متصل كشف عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومدير البطولة فيصل الغيص الزعابي عن أن البطولة سيشارك بها قرابة ( 16-18 ) منتخباً بمشاركة متوقع نحو 600 مشترك من لاعبين ومدربين وإداريين.

وبخصوص مكان إقامة البطولة أوضح أن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً مع إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وبحثت مع رئيس مجلس الإدارة ثاني جمعة بالرقاد إمكانية إقامة المنافسات في منشآت النادي لما يتمتع به من مواصفات عالمية وقد رحبت إدارة النادي بذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز