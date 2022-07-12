شما الكلباني: جاهزة للتحدي في «عالمية برمنغهام»

المصدر: برمنغهام - ألباما - البيان

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أكدت شما الكلباني لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو بوزن 63 كغ استعدادها لخوض غمار منافسات دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام الأمريكية خلال الفترة (7-17) من الشهر الجاري بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 36 رياضة، بعد مرحلة الإعداد التي بدأت عقب بطولة آسيا مباشرة، مشيرة إلى ثقتها في رفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير والمنافسة على ذهبية المركز الأول.

وأشارت إلى أن جميع النزالات والمواجهات تتطلب مزيداً من التركيز والعمل وبذل الجهد نظراً لقوة مستوى جميع اللاعبات المشاركات ووجود النخبة منهن بعد تأهلهن إلى الدورة، مؤكدة على أهمية خوض جميع المنافسات بثقة عالية أياً كانت المواجهة وتصنيف اللاعبات من المنتخبات المنافسة.

ووصف محمد العمري لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو بوزن 77 كغ المعسكر المقام للمنتخب في كاليفورنيا استعداداً للمشاركة في الدورة بالمثمر حيث تم خلاله الوقوف على العديد من الجوانب الفنية والذهنية ورفع مستوى اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة بواقع 4 مرات يومياً للإعداد الجيد وتعزيز فرص المنتخب في حصد أكبر قدر ممكن من الميداليات الملونة.

مسؤولية

وكشف العمري عن قوة مستوى اللاعبين في وزنه لاسيما اللاعب البحريني علي منفردي متصدر التصنيف، مما يضاعف المسؤولية والتحدي لحصد ميدالية باسم دولة الإمارات في الحدث، موضحاً أنه لا شيء بعيد مع الإصرار والعزيمة والسعي لرفع راية الوطن على منصات التتويج.

واحتل عبد الباري القبيسي لاعب منتخبنا الوطني للرياضات الجوية المركز السادس في جدول الترتيب العام خلال اليوم الثاني من منافسات مسابقة القفز المظلي، فيما جاءت كورنيليا ميهاي في المركز العاشر ويتبقى لكل منهما 6 جولات لتحديد أصحاب المراكز الأولى بعد احتساب إجمالي الجولات الـ 12 التي أقيمت على مدار 3 أيام بحديقة حلبة السيارات في برمنغهام.

وشهدت منافسات اليوم الثاني تقلبات جوية عديدة أسفرت عن تأجيل انطلاق الجولات إلى أن تم التأكد من تحسن الأحوال المناخية.

ولم يحالف التوفيق اللاعب عبدالباري القبيسي بعد تعرضه لطارئ مفاجئ اضطره لاستخدام المظلة الاحتياطية، ليهبط بسلام مبتعداً عن الهدف المحدد من قبل اللجنة الفنية للمسابقة.

وأدار جابر الزعابي رئيس لجنة حكام الإمارات للكاراتيه عضو لجنة حكام الاتحاد الآسيوي 7 مباريات نهائية في مسابقات الكاراتيه المختلفة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية بمشاركة 18 حكماً من جميع دول العالم.

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