كيم الرابح الأكبر في جولة «دي بي وورلد»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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تقدم الكوري الجنوبي جوهيونغ كيم 132 خطوة ليصبح بالمركز 36، ليصبح الرابح الأكبر في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويعزز حظوظه بالتأهل إلى البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

جاء تقدم الكوري الجنوبي بعدما حل بالمركز الثالث في بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، ليكسب 500 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 611 نقطة، وهو الذي يطمح أن يصبح أول لاعب آسيوي يتوج بلقب بطولة جولة دي بي وورلد للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

واستفاد الإنجليزي تومي فليتوود من حلوله بالمركز السادس، ليتقدم إلى المركز 13 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 1.109.5، وهو الذي سبق أن حل وصيفاً في موسم 2017.

وتقدم الويلزي جايمي دونالدسون 58 خطوة ليصبح بالمركز 63 برصيد 430.5 نقطة، بعدما جاء بالمركز السادس في البطولة الإسكتلندية.

وبقي الأمريكي ويل ويل زالاتوريس في المركز الأول في العام برصيد 2.572.8 نقطة، يليه الإنجليزي مات فيتزباتريك برصيد 2.471.3 نقطة، وبالمركز الثالث الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي برصيد 2.366.1 نقطة.

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