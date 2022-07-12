الروح الإيجابية في شرطة دبي تختتم مبادرة «كن رياضياً»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، حفل ختام مبادرة «كن رياضياً»، التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، ومجموعة ألف الرياضية، بحضور العقيد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من كبار الضباط.

حضور

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بمسابقة «الكروس فت»، حيث فازت بالمركز الأول مجموعة ألف الرياضية، والمركز الثاني فريق البحث والإنقاذ بشرطة دبي، وفي مسابقة السباحة لمسافة 50 -100 متر مُحترفين، فاز في المراكز الثلاثة الأولى فيها إدارة البحث والإنقاذ، فيما عن مسابقة السباحة لمسافة 50 متراً للهواة، ففاز فيها فريق مجموعة ألف.

نتائج

وفازت إدارة البحث والإنقاذ بالمركز الأول عن مسابقة كرة القدم، ومجموعة ألف الرياضية في المركز الثاني.

وشكر اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، جميع المشاركين في الفعاليات الرياضية، ومبادرة الروح الإيجابية، لدورها الفاعل في تنفيذ الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الانسجام الاجتماعي.

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