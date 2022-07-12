برونزية جديدة لـ«جودو الإمارات» في المجر

المصدر: (بودابست - وام)

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أضاف منتخبنا الأول للجودو ميدالية برونزية جديدة لرصيده في بطولة المجر غراند سلام التي اختتمت منافساتها أول من أمس بالعاصمة بودابست بمشاركة 62 منتخباً من مختلف قارات العالم وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

وتمكن لاعبنا ماجو معروف خلال الجولة الختامية من إحراز الميدالية البرونزية الثانية في وزن فوق 100 كجم بعد نزالات قوية في المجموعة الحديدية لأصحاب الوزن الثقيل، متخطياً أبطال بلغاريا، والمجر، وألمانيا، ثم بطل جورجيا في مواجهة المركز الثالث ليضيف برونزية جديدة للمنتخب الذي رفع رصيده إلى ميداليتين برونزيتين لينهي مشاركته في المركز الأول عربياً و17 في الترتيب العام.

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