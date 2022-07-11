التشيكيتان كرايتشيكوفا وسينياكوفا تحرزان لقب ويمبلدون لزوجي السيدات للمرة الثانية

المصدر: أ ف ب

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أحرزت التشيكيتان باربورا كرايتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا لقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزهما على البلجيكية إليز مرتنز والصينية شواي تشانغ 6-2 و6-4 أمس الاحد في المباراة النهائية.

وهي المرة الثانية التي تتوج فيها التشيكيتان بلقب البطولة بعد الأولى العام 2018، وهما رفعتا غلتهما من الألقاب الكبرى إلى خمسة بعد رولان غاروس عامي 2018 و2021 وأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

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