بوغاتشار ثالث «ثامنة» طواف فرنسا

المصدر: لوزان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز تادي بوغاتشار من فريق الإمارات بالمركز الثالث في المرحلة الثامنة من جولة فرنسا، والتي أقيمت في سويسرا على مسار بطول 186كم انطلاقاً من بلدة دول وصولاً إلى لوزان. وتضمنت المرحلة العديد من مسافات التسلق والتضاريس الوعرة، ما أدى إلى تشكل مجموعة متقدمة مؤلفة من 3 دراجين تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسية بنحو 3 دقائق.

ومع الوصول إلى مسافة التسلق النهائية، انطلق كلٌّ من ماكنالتي ثم مايكا لدعم زميلهما بوغاتشار حتى قبل 200م من خط النهاية، لينطلق السلوفيني في سباق السرعة النهائي محرزاً الفوز بالمركز الثالث، متأخراً بفارق ضئيل عن منافسيه ماثيوز (بايك إكستشينج-جايكو) وفان آرت (جامبو-فيزما).

وتعليقاً على النتيجة، قال بوغاتشار: «أوشكت على الفوز في هذه المرحلة، إلا أنني ترددت بعض الشيء في النهاية، ما مكَّن منافسي فان آرت من اجتيازي بسرعة كبيرة. لقد خاب ظني قليلاً لأنني فوَّتُّ الفوز بالمركز الأول، لكنني سعيد باحتلال المركز الثالث. لطالما كنت أحبُّ سباقات السرعة، حتى عندما كنت صغيراً وكنت أحلُّ في المركز الأخير فيها، لذا فإنني سعيد لأنني قادر على تقديم نتائج طيِّبة في سباقات السرعة النهائية ضد مجموعة من 4 أو 5 دراجين. افتقدنا في سباق اليوم دعم زميلنا فيغارد ستيك لاينغن الذي اضطر إلى الانسحاب من السباق، وسنفتقده جداً في الأيام المقبلة. كما أنني تعرضتُ لحادث في بداية المرحلة اصطدمت فيه بالأرض، لكن من حسن الحظ كان الحادث بسيطاً، وتمكنت من الانطلاق مجدداً وكان كل شيء على ما يرام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز