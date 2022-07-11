حامد الروسي حكم نهائي دوري أمم الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يشارك حكمنا الدولي حامد الروسي، في إدارة مباريات الدور النهائي لدوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، بعدما وضع الاتحاد الدولي للعبة، ثقته في الروسي، باختياره أيضاً، للمشاركة في إدارة مباريات الجولة الثانية لدوري الأمم، والتي أقيمت بالعاصمة الفلبينية مانيلا للرجال والسيدات خلال يونيو الماضي.

ويتنافس في الدور النهائي لدوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، 8 منتخبات، وهي البرازيل، بولندا، فرنسا، أمريكا، اليابان، سلوفينيا وإيران، بالإضافة للدولة المستضيفة إيطاليا.

وتم اختيار الروسي، ضمن 6 حكام فقط هم الأفضل في العالم، لإدارة الدور النهائي لدوري الأمم، ما يعد مكسباً مهماً للكرة الطائرة الإماراتية.

والجدير بالذكر، أنه سبق لحكمنا العالمي، أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو 2020، وكان هو الحكم العربي الوحيد بهذا التجمع الأولمبي الدولي.

ويحمل حكمنا العالمي حامد الروسي، رقماً قياسياً عالمياً بتواجده للسنة الثامنة عشرة متتالياً بدوري الأمم (الجائزة الكبرى والدوري العالمي سابقاً)، كما يتواجد على مستوى بطولات العالم منذ عام 2001، حتى بات من حكام النخبة على مستوى العالم، وضمن الفئة الأولى بدرجة عالمي.

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