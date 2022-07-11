منتخب الإمارات للرياضات الجوية يحقق نتائج متميزة في «عالمية برمنغهام»

المصدر: دبي - البيان

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أنهى منتخبنا الوطني للرياضات الجوية منافسات اليوم الأول لمسابقة القفز المظلي في دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 36 رياضة.

وخاض منتخبنا الوطني المكوّن من عبد الباري القبيسي وكورنيليا ميهاي 4 جولات في مسابقات السرعة والمسافة ودقة الهدف والاستعراض الحر التي أقيمت في حلبة السيارات ببرمنغهام، بمشاركة 34 لاعباً ولاعبة حيث تمكن الأول من تصدر مسابقة المسافة، فيما حقق المركز التاسع في الاستعراض الحر والمركز الخامس عشر في مسابقة السرعة كما حقق المركز الحادي والعشرين في مسابقة دقة الهدف.

كما حققت كورنيليا ميهاي المركز الرابع في المسافة والمركز الثامن في السرعة، والمركز الحادي عشر في الاستعراض الحر، والسابع عشر في دقة الهدف.

ويتبقى لمنتخبنا الوطني للرياضات الجوية 8 جولات مقسمة على يومين، إذ يتم تحديد أصحاب المراكز الأولى وفقاً لإجمالي عدد النقاط من الجولات الـ12.

وأكد عبد الباري القبيسي أهمية المنافسة حتى نهاية الجولات والتركيز العالي في حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل إلى المراحل النهائية من المسابقة، نظراً لوجود نخبة من أفضل رياضيي القفز المظلي على مستوى العالم والذين سبق لهم التتويج ببطولات عالمية وأضاف: «أنهينا منافسات اليوم الأول بأفضل صورة ممكنة في ظل وجود اللاعبين المصنفين في هذه اللعبة، ولكن يبقى عامل التوفيق من أحد أهم عوامل الفوز والتتويج في هذه الرياضة التي تتأثر بالعديد من العوامل مثل سرعة الرياح وحالة المناخ في يوم المسابقة، إضافة إلى عنصر الخبرة الذي يلعب دوراً كبيراً في حسم نتائج هذه المسابقات».

وأوضح أن كل جولة من الجولات الأربع المخصصة في المسابقة تتميز ببعض العوامل التي تحتاج تعاملاً مختلفاً لضمان تحقيق النتيجة المنشودة وقال: «اتجاه الهواء يؤثر بشكل كبير في تحديد نتيجة دقة الهدف، وكذلك الحركات الاستعراضية في مسابقة الاستعراض الحر التي يعود تقييمها إلى الحكام وتعتمد على الثبات بعد العبور من فوق المياه، وقد حققنا العديد من الألقاب في المحافل الماضية ولدينا سجل مميز من الإنجازات بعد تحقيق لقب بطولات العالم في دبي وبولندا وروسيا».

الداوثلون

اختتم منتخبنا الوطني للداوثلون والذي يضم كلاً من سعود الزعابي، وفارس الزعابي معسكره بإسبانيا استعداداً لخوض المنافسات ضمن دورة الألعاب العالمية، حيث فاز اللاعبان بالمركزين الأول والثاني على الترتيب ضمن سباق ليرو الذي امتد لمسافة 10 كيلومترات ضمن الخطة التدريبية للإعداد للدورة.

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