عائشة بطلة دولية التشيك للشطرنج

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أحرزت عائشة محمد المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول ضمن بطولة التشيك الدولية للشطرنج والتي أقيمت بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين حول العالم، كما نالت أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصدت اللاعبة حنان خليل الحوسني المركز العاشر في البطولة.

وكانت منافسات البطولة قد أقيمت ضمن المعسكر الخارجي الذي شاركت فيه لاعبات النادي خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو الجاري. وأعربت اللاعبة عن سعادتها بما حققته من إنجاز خلال منافسات البطولة، مؤكدة أن هذا التميز هو دافع لها لمزيد من النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة.

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