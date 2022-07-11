برونزية لمنتخبنا في جودو «المجر غراند سلام»

المصدر: بودابست ــ البيان

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حصد لاعب منتخبنا الأول للجودو نوجزاري تاتالا برونزية وزن تحت 81 كغم، في بطولة «المجر غراند سلام للجودو» التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس بالصالة الرياضية الكبرى في العاصمة المجرية بودابست والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

ونافس لاعب منتخبنا في وزن خفيف المتوسط الذي ضم 46 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم، وفاز لاعبنا في أولى مبارياته في الدور التمهيدي على الجورجي شيراز جيورجي، ليواجه بعدها بطل المجر المخضرم اللاعب اونغفاري أتيلا في الدور الثاني اقتراباً من الأدوار النهائية، ليلاقي بطل إيطاليا العالمي والمرشح الأول للذهبية اسبوزيتو أنطونيو، محققاً الانتصار ليتصدر المجموعة الأولى الحديدية، ويصل للدور قبل النهائي بكل جدارة، ليصطدم ببطل أذربيجان سعيد مولاي ضمن دور الثمانية في أقوى مباريات وزن تحت 81 كغم، إلا أنه خسر مشوار الذهب بفارق النقاط بقرار من حكام الطاولة، ليقابل الكندي ثاثير فرانكويس في ملحق الترضية على برونزية الوزن، وينجح في الفوز عليه ويحصل على برونزية المركز الثالث، فيما نال ذهبية الوزن البرازيلي شيميدت جيلهيرمي كأول ذهبية لبلاده، وراحت الفضية لبطل أذربيجان مولاي سعيد.. وتصدرت اليابان البطولة برصيد 5 ذهبيات.

ولعب في ختام منافسات البطولة ليلة أمس لاعبنا غريغور ارام مع بطل الصين اكسي يادونغ ضمن تصفيات وزن تحت 90 كغم، بينما لعب لاعبنا ماجو معروف في وزن فوق 100 كغم مع البطل البلغاري ديمتروف ايفايلو.. وكانت البطولة قد وقفت دقيقة صمتاً مؤثرة وعاطفية تخليداً لذكرى رحيل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي (صديق أسرة الجودو) تحت شعار السلام والصداقة والوحدة وبمشاركة 300 طفل من أوكرانيا، استضافتهم جمعية الجودو الخيرية المجرية.

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