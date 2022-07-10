ديوكوفيتش يقتنص ويمبلدون للمرة السابعة

المصدر: د ب ا

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توج نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس "ويمبلدون"، اليوم "الأحد".

وتغلب ديوكوفيتش على منافسه الأسترالي نيك كيريوس، في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب العشبية، بثلاث مجموعات لمجموعة، ليحتفظ باللقب للنسخة الرابعة على التوالي.

ورغم خسارة ديوكوفيتش في المجموعة الأولى، لكنه سرعان ما استعاد اتزانه ليفوز بالمجموعات الثلاث الأخرى، حيث تغلب على كيريوس بنتيجة 4 / 6 و6 3 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 3)، ويتوج بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته الرياضية.

وبدأ كيريوس - غير المصنف - المباراة بقوة لكن اللاعب الأسترالي المشاكس بدأ مستواه في التراجع ولم يتمكن مطلقا من استعادة أدائه ورباطة جأشه التي بدا عليها في مستهل اللقاء.

واحتاج ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة، إلى 3 ساعات ليحقق لقبه الـ21 في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقب وحيد من معادلة النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالمسابقات الكبرى برصيد 22 لقبا.

وواصل ديوكوفيتش هوايته في قلب الطاولة على منافسيه خلال مشواره في المسابقة، حيث تمكن من العودة عقب خسارته أول مجموعتين أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر، في دور الثمانية للبطولة، قبل أن يكرر الأمر ذاته في الدور قبل النهائي ضد البريطاني كاميرون نوري، الذي فاز بالمجموعة الأولى في لقائهما، لكن النجم الصربي المحنك أنهى المباراة لصالحه في النهاية.

وفي ظهوره الأول بنهائي إحدى البطولات الكبرى، كان كيريوس يحلم بالفوز بلقب ويمبلدون، حيث تعاظمت آماله لاسيما بعد صعود للمباراة النهائية عقب انسحاب نادال، الفائز ببطولتي أستراليا وفرنسا هذا الموسم، من لقائهما بالمربع الذهبي بسبب معاناته من إصابة في البطن.

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