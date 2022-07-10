مشاركة متميزة لمنتخب الرياضات الجوية في اليوم الأول لدورة الألعاب العالمية

المصدر: وام

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حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية مراكز جيدة في اليوم الأول لمسابقة القفز المظلي بدورة الألعاب العالمية في مدينة برمنجهام، والتي تقام بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة يتنافسون في 36 رياضة.

وخاض منتخبنا الوطني المكوّن من عبدالباري القبيسي وكورنيليا ميهاي 4 جولات في مسابقات السرعة والمسافة ودقة الهدف والاستعراض الحر، على حلبة السيارات ببرمنجهام، بمشاركة 34 لاعبا ولاعبة.

وتصدر القبيسي مسابقة المسافة، وحقق المركز التاسع في الاستعراض الحر والمركز الـ19 في مسابقة السرعة والمركز الـ21 في مسابقة دقة الهدف.

كما حققت كورنيليا ميهاي المراكز الرابع في المسافة والثامن في السرعة، والـ11 في الاستعراض الحر، والـ17 في دقة الهدف.

وتتبقى لمنتخبنا الوطني للرياضات الجوية 8 جولات موزعة على يومين، إذ يتم تحديد أصحاب المراكز الأولى وفقاً لإجمالي عدد النقاط من الجولات الـ12.

وأكد القبيسي أهمية المنافسة حتى نهاية الجولات والتركيز العالي في حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل إلى المراحل النهائية من المسابقة، لوجود نخبة من أفضل رياضيي القفز المظلي على مستوى العالم والذين سبق لهم التتويج ببطولات عالمية.

وأضاف: أنهينا منافسات اليوم الأول بأفضل صورة ممكنة في ظل وجود اللاعبين المصنفين في هذه اللعبة، ولكن يبقى عامل التوفيق من أهم عوامل الفوز والتتويج في هذه الرياضة التي تتأثر بالعديد من العوامل مثل سرعة الرياح وحالة المناخ في يوم المسابقة، والخبرة صاحبة الدور الكبير في حسم الأمور عند تقارب المستويات.

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