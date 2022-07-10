طموحات ذهبية في «الألعاب العالمية»

المصدر: ألاباما – البيان

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طموحات عدة تحملها بعثة الإمارات في النسخة 11 لدورة الألعاب العالمية بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما في الولايات المتحدة للمنافسة على الذهب والعودة بميداليات ملونة، وتضم البعثة 13 لاعباً ولاعبة في 4 ألعاب هي الجوجيتسو والدواثلون والمواي تاي، والرياضات الجوية، وحققت الإمارات 4 ميداليات في تاريخ مشاركتها بـ «الألعاب العالمية».

ونال شرف التتويج بالميداليات الأربع ،محمد شهاب «برونزية السنوكر» في «تايوان 2009»، وفيصل الكتبي وحقق ذهبية وفضية الجوجيتسو،«بولندا 2017».، فيما نال منتخب الرياضات الجوية، برونزية القفز المظلي لفئة المختلط في الدورة نفسها.

وانطلقت فعاليات الألعاب العالمية في برمنغهام بمشاركة كبيرة من 3600 رياضي يمثلون 100 دولة يتنافسون في 36 رياضة، وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح بمسرح ملعب الألعاب العالمية في برمنغهام، منتخبنا الوطني للرياضات الجوية واستمر الحفل 3 ساعات تم خلاله تقديم استعراضات فنية وفقرات غنائية وثقافية مرتبطة بالمدينة المستضيفة.

ويمثل الإمارات في منافسات الجوجيتسو كل من فيصل الكتبي «85 كلغ»، ومحمد السويدي بوزن 69 كلغ، ومحمد العمري «77 كلغ،» وشما الكلباني «63 كلغ»، وبلقيس عبد الكريم «48 كلغ»، ويشارك في في المواي تاي نور الدين سمير «63.5 كلغ»، ومحمد مرضي «67 كلغ»، وأمين المعتصم «71 كلغ»، وإلياس حبيب «81 كلغ»، في منافسات الدواثلون سعود الزعابي وفارس الزعابي، فيما يخوض مسابقة القفز المظلي بالرياضات الجوية عبد الباري القبيسي وكورنيليا ميهاي، وتترأس بعثة الإمارات المهندسة عزة بنت سليمان الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية .

المركز 66

وتحتل الإمارات المركز 66 في جدول الترتيب العام لدورات الألعاب العالمية، في حين تتصدر إيطاليا الجدول برصيد 439 ميدالية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 382 ميدالية، ثم ألمانيا في المركز الثالث برصيد 385 ميدالية.

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