أُنس جابر.. وصيفة ويمبلدون

المصدر: دبي- عدنان الغربي ووكالات

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لم تتمكن التونسية أُنس جابر من تحقيق أول ألقابها ضمن بطولات «غراند سلام» الكبرى للتنس، ولكنها حققت إنجاز وصافة ويمبلدون، لتدخل تاريخ البطولة بإنجاز رائع، كأول لاعبة عربية وأفريقية تحقق هذا المركز، فيما توجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 23، على عرش البطولة.

وفازت ريباكينا في النهائي على أُنس جابر المصنفة الثانية عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 3 - 6، و6 - 2 و6 - 2، في ساعة و51 دقيقة، وبدأت أنس جابر المواجهة بشكل رائع، محرزة المجموعة الأولى 6 - 3، لكنها اكتفت بالفوز في أربعة أشواط في المجموعتين الثانية والثالثة، وخسرت المجموعتين، بسبب ارتكابها سلسلة من الأخطاء، وإهدار فرص كثيرة لكسر إرسال اللاعبة الكازاخية، التي تفوقت بشكل واضح من الناحية البدنية، وأفشلت كل محاولات أنس جابر في العودة في النتيجة، وبسطت ريباكينا هيمنتها، ومنحت كازاخستان أول لقب كبير في التنس لدى الرجال والسيدات.

وعقب النهائي، تحدثت جابر مبتسمة، وقالت: أتمنى العودة إلى هنا، لكن دون مواجهة إيلينا، أشكر الجميع على دعمي خلال البطولة، وأتمنى عيداً مباركاً للجميع، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقالت ريباكينا: كنت متوترة، وأنا سعيدة لانتهاء المباراة، لم أشعر بهذا الإحساس من قبل، أشكر الجمهور للدعم الكبير، لم أكن أتوقع الوصول إلى هنا، لولا مساعدة فريقي.

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