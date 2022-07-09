اجتماع تنسيقي بين «الأولمبية» والقنصلية التركية

المصدر: دبي – البيان

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بحثت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، مع الكير كيليتش القنصل العام لجمهورية تركيا بالدولة، الترتيبات المتعلقة بمشاركة بعثة الإمارات في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها مدينة قونيا التركية، من 9 - 18 أغسطس المقبل، وتشارك فيها الإمارات بمنافسات الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات، إضافة إلى كرة السلة (3x3) للسيدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي، وشهد الوقوف على جميع الجوانب الخاصة بسفر الوفود، وتسجيل الرياضيين، ومقر الإقامة، بهدف التنسيق مع الاتحادات حول التحضير للدورة بالصورة المطلوبة، وناقش الجانبان تحضيرات مشاركة وفد الإمارات في الدورة، وإجراءات الإقامة، وتوفير الانتقالات للاعبين من وإلى أماكن المنافسات، والتأكيد على الالتزام بتعليمات اللجان المسؤولة عن تنظيم الحدث.

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